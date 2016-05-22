×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Скончался легендарный хоккеист Владимир Петров28 февраля в 15:38

  • Текст

Легенда ЦСКА и сборной СССР.

28 февраля в Москве на 70-м году жизни скончался советский хоккеист Владимир Петров. По данным СМИ, причиной смерти легендарного спортсмена стало онкологическое заболевание, передает "Уралинформбюро".

Профессиональную карьеру Владимир Петров начал в 1965 году в столичных "Крыльях Советов". Однако свое имя в мировую историю хоккея он вписал, будучи игроком московского ЦСКА, в стан которого перешел в 1967-м.

Решением наставника армейцев Анатолия Тарасова Петров был поставлен в одну игровую тройку с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Таким звеном они выступали и в клубе, и в сборной СССР. По сей день эта атакующая тройка считается лучшей в истории отечественного хоккея.

С национальной командой легендарный хоккеист дважды выигрывал олимпийское золото и 9 раз чемпионат мира. 11 раз в составе ЦСКА становился национальным чемпионом.

"Ушел знаменитый форвард, центральный нападающий первого звена, которое на протяжении многих лет прославляло ЦСКА и сборную Советского Союза. Это был неординарный хоккеист и человек. Самолюбивый, настойчивый. Не всегда он соглашался с мнениями тренеров, порой даже спорил с великим Анатолием Тарасовым. Но эта настойчивость позволяла ему добиваться побед. Он был примером неуступчивости и трудолюбия для всей команды", - поделился президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Со следующего сезона главный трофей Высшей хоккейной лиги (второй по значимости профессиональный дивизион в России) будет носить имя Владимира Петрова.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Скорбим»

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×