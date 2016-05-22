Скончался легендарный хоккеист Владимир Петров28 февраля в 15:38
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Легенда ЦСКА и сборной СССР.
28 февраля в Москве на 70-м году жизни скончался советский хоккеист Владимир Петров. По данным СМИ, причиной смерти легендарного спортсмена стало онкологическое заболевание, передает "Уралинформбюро".
Профессиональную карьеру Владимир Петров начал в 1965 году в столичных "Крыльях Советов". Однако свое имя в мировую историю хоккея он вписал, будучи игроком московского ЦСКА, в стан которого перешел в 1967-м.
Решением наставника армейцев Анатолия Тарасова Петров был поставлен в одну игровую тройку с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Таким звеном они выступали и в клубе, и в сборной СССР. По сей день эта атакующая тройка считается лучшей в истории отечественного хоккея.
С национальной командой легендарный хоккеист дважды выигрывал олимпийское золото и 9 раз чемпионат мира. 11 раз в составе ЦСКА становился национальным чемпионом.
"Ушел знаменитый форвард, центральный нападающий первого звена, которое на протяжении многих лет прославляло ЦСКА и сборную Советского Союза. Это был неординарный хоккеист и человек. Самолюбивый, настойчивый. Не всегда он соглашался с мнениями тренеров, порой даже спорил с великим Анатолием Тарасовым. Но эта настойчивость позволяла ему добиваться побед. Он был примером неуступчивости и трудолюбия для всей команды", - поделился президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Со следующего сезона главный трофей Высшей хоккейной лиги (второй по значимости профессиональный дивизион в России) будет носить имя Владимира Петрова.
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