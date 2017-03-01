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"Урал" отыграл три мяча в Кубке РоссииСегодня в 08:57

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И вышел в полуфинал.

Феноменальную победу одержал екатеринбургский "Урал" в борьбе за выход в полуфинал Кубка России. 28 февраля "шмели" на выезде взяли верх над "Краснодаром", сообщает "Уралинформбюро".

Большая часть первого тайма прошла при практически абсолютном доминировании хозяев. Первый же гол в ворота "Урала" на второй минуте отправил Федор Смолов. По прошествии получаса "Краснодар" выигрывал уже 3:0 – еще 2 мяча екатеринбуржцам "отгрузил" Виктор Клаэссон.

Отыграть один гол "шмели" сумели до перерыва - новичок "Урала" Виктор Ильин оказался расторопнее всех при розыгрыше углового. В дебюте второго тайма отставание до минимума сократил Эрик Бикфалви. Он же спустя десяток минут ударом из-за пределов штрафной восстановил паритет на табло.

Стать героем матча для своего "Краснодара" мог Смолов, но бывший игрок "Урала" не реализовал пенальти, назначенный за минуту до конца основного времени.

Дополнительные таймы начались для гостей с потери – из-за второй желтой карточки поле покинул Александр Данцев. Однако и численное преимущество не помогло "Краснодару" вскрыть глухую оборону екатеринбургской команды.

Путевка в полуфинал в итоге была разыграна в серии послематчевых пенальти. На 4 точных удара "шмелей" кубанцы ответили лишь двумя голами. Свою попытку сначала "завалил" Кристиан Рамирес, а затем и Смолов второй раз не совладал с 11-метровым.

С победой екатеринбургскую команду поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. "Даже перенос матча с домашней арены в Краснодар не смог сломить уральский характер! Ради такой радости победы, ради будущего юных футболистов мы и готовимся к Чемпионату мира!", - написал глава региона в Instagram.

Победив со счетом 4:3, "Урал" повторил лучший результат в истории клуба – добрался до полуфинала Кубка России. Первый раз "шмели" смогли это сделать в сезоне 2007/2008. Тогда дойти до финала екатеринбургским футболистам помешал пермский "Амкар". В этот раз соперником "Урала" станет либо казанский "Рубин", либо новосибирская "Сибирь", которые сыграют 1 марта.

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