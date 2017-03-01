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"Уралочки" Карполя попрощались с Лигой чемпионовСегодня в 09:49

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В последнем матче свердловчанки уступили.

"Уралочка-НТМК" завершила выступление в Лиге чемпионов. 28 февраля в заключительном матче группового этапа свердловчанки уступили турецкому "Вакифбанку", передает "Уралинформбюро".

Встреча проходила в екатеринбургском ДИВСе. При своих трибунах подопечные Николая Карполя сумели выиграть лишь один сет (27:25). Три партии остались за гостьями (25:19, 25:20, 25:18).

В своем квартете "Уралочка" заняла третье место, опередив немецкий "Дрезднер". В плей-офф вышли первые две команды – турецкие "Вакифбанк" и "Экзачибаши".

"Да, сегодня наша борьба за медали Лиги чемпионов заканчивается. Но третье место в группе - тоже результат, мы на него в начале сезона и не рассчитывали. Мы боролись достойно, приобрели необходимый опыт. Главная задача сейчас - подготовка ко второй игре в четвертьфинале Чемпионата России, которая состоится 4 марта. Сегодня мы помнили именно об этом", - отметил по окончании встречи наставник "Уралочки" Николай Карполь.

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