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Пурнефтегазовцы получают утренний заряд бодростиСегодня в 11:52

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На зарядке.

С 1 марта в ООО "РН-Пурнефтегаз" начали делать производственную гимнастику, поддержав инициативу Молодежного правительства Ямала и губернатора региона Дмитрия Кобылкина. Прежде всего работоспособность решили повысить офисные работники предприятия.

К спортивной акции пурнефтегазовцы подготовились основательно. В каждом подразделении были назначены ответственные за проведение гимнастики. Все они прошли обучение у спортивного инструктора.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, утренняя гимнастика будет проводиться ежедневно, с 10.20 до 10.30. Кроме того, комплекс рекомендуемых упражнений разослали всем сотрудникам "РН-Пурнефтегаза" по электронной почте.

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