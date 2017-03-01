На зарядке.

С 1 марта в ООО "РН-Пурнефтегаз" начали делать производственную гимнастику, поддержав инициативу Молодежного правительства Ямала и губернатора региона Дмитрия Кобылкина. Прежде всего работоспособность решили повысить офисные работники предприятия.

К спортивной акции пурнефтегазовцы подготовились основательно. В каждом подразделении были назначены ответственные за проведение гимнастики. Все они прошли обучение у спортивного инструктора.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, утренняя гимнастика будет проводиться ежедневно, с 10.20 до 10.30. Кроме того, комплекс рекомендуемых упражнений разослали всем сотрудникам "РН-Пурнефтегаза" по электронной почте.