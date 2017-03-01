Руководители клуба поделились планами.

Первые лица екатеринбургского "Автомобилиста" - президент Андрей Козицын, директор Максим Рябков и главный тренер Владимир Крикунов - подвели итоги минувшего сезона и обозначили планы на будущее, передает "Уралинформбюро".

Сезон для "шоферов" завершился непривычно рано – впервые за 4 года екатеринбуржцы не попали в плей-офф. "Конечно, все хотели не такого результата. К сожалению, немного мы не дотянули до плей-офф. Да, хотелось бы сыграть лучше", - посетовал наставник хоккеистов. По словам Владимира Крикунова, одним из факторов стала нестабильная игра вратарей команды: "Я думаю, что только в этом плане уступили".

"Имеющийся состав отработал на тот максимум, который данным конкретным игрокам был по силам. Точно в чем их нельзя упрекнуть, это в отсутствии желания и старания", - добавил Максим Рябков.

Игры играми, а жить нужно по средствам. На первом плане у нынешнего руководства клуба (УГМК взялся за "Автомобилист" весной 2016 года) были хозяйственные проблемы, о чем не преминул заметить директор "шоферов". "Приходилось решать большое количество вопросов, которые, может быть, непосредственно напрямую не связаны с основным составом команды "Автомобилист", но без которых жизнедеятельность команды была бы невозможна", - заявил Максим Рябков.

Наследство, доставшееся УГМК от предыдущего президента Алексея Боброва - в первую очередь КРК "Уралец", продолжает вызывать у нынешних "клубных боссов" нарекания. "Была игра, погас свет и мы все ждали 20 минут, когда эти лампочки загорятся", - припомнил Андрей Козицын. Грядущим летом предстоит разобраться с холодильными установками и инфраструктурой, добавил он. Объем необходимых затрат Козицын оценил в четверть миллиарда рублей.

Вместе с тем президента клуба не покидают мечты о новой ледовой арене: "С типом Дворца, каким он будет, и инфраструктурой мы определились. Вопрос только за руководством области и города, чтобы по формальным признакам это все было реализовано в части того, чтобы Дворец можно было на какой-то площадке разместить". Потенциальных площадки три (одна - в приоритете), но распространяться на эту тему Козицын не стал.

Значительные изменения грядут в составе "Автомобилиста". Сразу с десяток игроков покидают клуб в межсезонье. По имеющейся информации, в их числе голкипер Иван Лисутин, защитник Никлас Андерсен, форварды Петр Коукал и Дмитрий Моня. Но, к вящей радости болельщиков, главная звезда "шоферов" Анатолий Голышев, недавно ставший лучшим бомбардиром сборной России на шведском этапе Евротура, пока что никуда не уезжает, обнадежил Владимир Крикунов.

На что будет жить "Автомобилист" в грядущем сезоне, сказать пока сложно. Бюджет клуба в текущем соревновательном году составил порядка 1,2 миллиарда рублей. Как пояснил Андрей Козицын, следующий, вероятно, будет таким же. Хотя возможно, что "каким-то образом он будет меняться - с учетом того, каким образом будет формироваться окончательный вариант команды".