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"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медалиСегодня в 14:10

Фотография

Одну золотую и две серебряные.

Работники ООО "Газпром добыча Ямбург" успешно выступили на "Лыжне России – 2017", заняв призовые места.

Состязание, собравшее около 500 человек, прошло в Новом Уренгое 26 февраля. Честь предприятия защищали 12 работников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", отлично себя показали ямбургские спортсменки в основной возрастной группе (18-39 лет). Трассу в 3 километра Ирина Ситникова прошла за 12 минут 20 секунд, финишировав первой. На 20 секунд от нее отстала Галина Иванова, удостоившаяся серебра.

Среди мужчин второе место занял Анатолий Сахнюк - 5 километров он пробежал за 14 минут 50 секунд. Четвертым пришел Андрей Овчеров, следом финишировали Николай Швырков и Максим Абзалов.

Спортсмены газодобывающего предприятия продолжают тренировки. Впереди открытое первенство ООО "Газпром добыча Ямбург" по лыжным гонкам "Ямбургская лыжня –2017", которое состоится 19 марта.

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