В новой не должно быть жуликов.

Президент РФ Владимир Путин признал, что система контроля за применением допинга в России не сработала. С таким заявлением он выступил на совещании по подготовке к проведению Всемирной зимней Универсиады 2019 года. По словам главы государства, теперь необходимо найти виновных и выстроить новую систему, передает "Уралинформбюро".

"Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи применения допинга", - цитирует президента РИА "Новости".

Новая лаборатория, ориентированная на борьбу с допингом, разместится на базе МГУ. "Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет", - добавил Путин.