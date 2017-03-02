Праздник хоккея организовала компания MidUral Group.

25 февраля в СК "Курганово" прошел хоккейный турнир, аналогов которому в России нет: впервые на льду встретились команды из детских домов Свердловской области.

"Пять лет назад мы поставили себе задачу: способствовать социализации воспитанников Сысертского детского дома через спорт. Приобрели комплект коньков и клюшек, а тренер двуреченского "Металлурга" учил мальчишек играть в хоккей. Ребята год от года повышали мастерство. Мы это видели, поскольку каждый сезон играли с ними товарищеский матч", - отметил на церемонии открытия основоположник турнира, глава MidUral Group Сергей Гильварг.

В этом году поддержать турнир приехал легендарный советский хоккеист Владислав Третьяк. Он выразил благодарность организаторам, а участникам пожелал удачи.

В турнире приняли участие команды: "Медведи" (СРЦН Сысертского района, поселок Новоипатово), "Арсенал" (СРЦН Первоуральска), "Скала" (СРЦН Камышловского района). Они сыграли между собой по круговой схеме. Все матчи прошли в равной и напряженной борьбе. Сильнейшей оказалась "Скала", одержавшая две победы, на втором месте – "Медведи", на третьем - "Арсенал".

Команда из лучших игроков турнира сыграла товарищеский матч со взрослыми - сборной "MidUral". Как передает корреспондент "Уралинформбюро", сказалась усталость мальчишек после предшествующих игр: в напряженной борьбе они уступили шефам с минимальным разрывом 6:7. "Зато мы уверены, что нам никто не подыгрывал", - были единодушны юные хоккеисты.

Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов по сложившейся традиции подарил от дипломатов команде-победительнице сладкий подарок – торт. "Как известно, в хоккей играют настоящие мужчины. Такие, как легенда отечественного хоккея Владислав Третьяк. Ребята, достигайте таких же высот в спорте", - пожелал он.

Организация турнира на столь высоком уровне стала возможной благодаря поддержке партнеров, оказавших благотворительную помощь командам "Скала" и "Арсенал". На протяжении нескольких месяцев мальчишки получили возможность тренироваться: были решены вопросы с доступом на хоккейные корты, их обеспечили необходимым спортинвентарем, с командами занимался профессиональный тренер.

"Турнир – это лишь верхушка айсберга, все необходимое для развития личности подростка происходит во время подготовки, в дни тренировок, когда приходится буквально преодолевать себя. А участие в турнире – это своеобразная награда за этот труд", - отметила первый директор Сысертского детского дома Александра Мельникова.

Организаторы турнира пообещали в следующем году расширить программу подготовки и привлечь к участию новые команды из детских домов.

Следует отметить, что 25 февраля одновременно на льду "Курганово" прошли финальные игры шести команд ДЮСШ, участвующих в первенстве России, из Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей. Победителем в этой конференции стал екатеринбургский "Автомобилист".