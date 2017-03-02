×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Камышловская "Скала" победила в турнире имени Владислава Третьяка01 марта в 16:20

  • Текст

Праздник хоккея организовала компания MidUral Group.

25 февраля в СК "Курганово" прошел хоккейный турнир, аналогов которому в России нет: впервые на льду встретились команды из детских домов Свердловской области.

"Пять лет назад мы поставили себе задачу: способствовать социализации воспитанников Сысертского детского дома через спорт. Приобрели комплект коньков и клюшек, а тренер двуреченского "Металлурга" учил мальчишек играть в хоккей. Ребята год от года повышали мастерство. Мы это видели, поскольку каждый сезон играли с ними товарищеский матч", - отметил на церемонии открытия основоположник турнира, глава MidUral Group Сергей Гильварг.

В этом году поддержать турнир приехал легендарный советский хоккеист Владислав Третьяк. Он выразил благодарность организаторам, а участникам пожелал удачи.

В турнире приняли участие команды: "Медведи" (СРЦН Сысертского района, поселок Новоипатово), "Арсенал" (СРЦН Первоуральска), "Скала" (СРЦН Камышловского района). Они сыграли между собой по круговой схеме. Все матчи прошли в равной и напряженной борьбе. Сильнейшей оказалась "Скала", одержавшая две победы, на втором месте – "Медведи", на третьем - "Арсенал".

Команда из лучших игроков турнира сыграла товарищеский матч со взрослыми - сборной "MidUral". Как передает корреспондент "Уралинформбюро", сказалась усталость мальчишек после предшествующих игр: в напряженной борьбе они уступили шефам с минимальным разрывом 6:7. "Зато мы уверены, что нам никто не подыгрывал", - были единодушны юные хоккеисты.

Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов по сложившейся традиции подарил от дипломатов команде-победительнице сладкий подарок – торт. "Как известно, в хоккей играют настоящие мужчины. Такие, как легенда отечественного хоккея Владислав Третьяк. Ребята, достигайте таких же высот в спорте", - пожелал он.

Организация турнира на столь высоком уровне стала возможной благодаря поддержке партнеров, оказавших благотворительную помощь командам "Скала" и "Арсенал". На протяжении нескольких месяцев мальчишки получили возможность тренироваться: были решены вопросы с доступом на хоккейные корты, их обеспечили необходимым спортинвентарем, с командами занимался профессиональный тренер.

"Турнир – это лишь верхушка айсберга, все необходимое для развития личности подростка происходит во время подготовки, в дни тренировок, когда приходится буквально преодолевать себя. А участие в турнире – это своеобразная награда за этот труд", - отметила первый директор Сысертского детского дома Александра Мельникова.

Организаторы турнира пообещали в следующем году расширить программу подготовки и привлечь к участию новые команды из детских домов.

Следует отметить, что 25 февраля одновременно на льду "Курганово" прошли финальные игры шести команд ДЮСШ, участвующих в первенстве России, из Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей. Победителем в этой конференции стал екатеринбургский "Автомобилист".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×