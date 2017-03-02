В Пхенчхане.

Сразу четверо уральских биатлонисток выйдут на старт женского спринта, который состоится 2 марта в южнокорейском Пхенчхане в рамках Кубка мира, сообщает "Уралинформбюро".

В составе сборной гонку побегут югорчанка Светлана Слепцова, тюменки Ирина Старых и Ирина Услугина, а также 23-летняя екатеринбурженка Светлана Миронова. Для последней грядущий спринт станет дебютом в Кубке мира.

Пятой участницей гонки от России станет выступающая за Чувашию Татьяна Акимова.

Этап Кубка мира в Пхенчхане является репетицией олимпийского турнира по биатлону, поскольку Игры 2018 года будут проходить в Южной Корее.