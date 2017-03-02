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Тюмень лишили чемпионата мира по биатлонуСегодня в 17:01

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Решение IBU вступило в силу.

Решение о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году вступило в силу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU) сообщает ТАСС.

8 февраля IBU предложил российской стороне добровольно отказаться от притязаний на турнир. Крайней датой было названо 24 февраля, после которого Тюмень лишалась права на ЧМ принудительно.

"IBU подтверждает, что СБР (Союз биатлонистов России – прим.ред.) не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее", - отмечается в сообщении Международного союза.

Ранее Тюмень была лишена этапа Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в России в марте 2017 года . Как и в случае с мировым первенством, основанием для этого стал доклад Ричарда Макларена о наличии государственной допинговой системы в РФ, передает "Уралинформбюро".

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