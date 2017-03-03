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Антидопинговая лаборатория при МГУ откроется в течение годаСегодня в 10:06

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С одобрения WADA.

Новая национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ имени Ломоносова будет открыта в течение года. Как сообщил ректор университета Виктор Садовничий, в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже направлено приглашение оценить планы по ее организации.

Новая лаборатория создается по поручению президента РФ Владимира Путина. "У WADA есть система антидопинговых лабораторий в разных странах мира, по памяти, мне кажется, их 35. Одна из них была в России, та самая, которая находилась недалеко от Минспорта. В связи с теми вопросами, которые возникли у WADA, президент в ноябре дал поручение увести эту лабораторию из Минспорта и создать лабораторию в МГУ. Вот мы ее и создаем. Структура есть, здание есть, мы его реконструируем", - цитирует ректора ТАСС.

Новая лаборатория будет не только делать анализы, но также составлять заключения и хранить допинг-пробы, передает "Уралинформбюро".

Прежняя лаборатория была дискредитирована из-за допинг-скандала, развернувшегося в российском спорте более полутора лет назад. Согласно докладам главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в России на протяжении нескольких лет существовала государственная допинговая программа, которая позволила ряду отечественных спортсменов завоевать олимпийские награды. Впрочем, в начале 2017 года Международный олимпийский комитет подверг выводы канадского специалиста сомнению, отметив недостаточность доказательной базы.

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