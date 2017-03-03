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Поветкина отстранили от боевСегодня в 12:49

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И оштрафовали на 250 тысяч долларов.

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил Александра Поветкина от участия в боях на неопределенный срок. Ему также придется заплатить штраф в 250 тысяч долларов.

Подать заявку на восстановление членства в организации россиянин сможет только через год, сообщает "Уралинформбюро".

Александр Поветкин попался на употреблении запрещенного остарина 17 декабря 2016 года. В этот день он должен был провести в Екатеринбурге бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Допинг-проба "Б", вскрытая в начале февраля, также оказалась положительной.

Следует отметить, что 13 февраля коллегия присяжных в суде Южного округа штата Нью-Йорк признала российского боксера виновным в употреблении мельдония в период, когда он уже был отнесен к запрещенным препаратам. При этом ранее даже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало отсутствие нарушений в мельдониевой истории Поветкина.

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