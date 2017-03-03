Екатерибуржец допустил три промаха.

Антон Шипулин неудачно начал этап Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Екатеринбургский биатлонист допустил 3 промаха в спринтерской гонке 3 марта и в итоге занял лишь 23 место, передает "Уралинформбюро".

Победу отпраздновал стрелявший чисто австриец Юлиан Эберхард. Американец Лауэлл Бэйли, также обошедшийся без штрафных кругов, финишировал вторым. С третьим временем 10-километровую дистанцию преодолел француз Мартен Фуркад, промахнувшийся дважды.

Лучшим из россиян стал тюменец Евгений Гараничев, с двумя промахами завершивший гонку на девятом месте.

Программа этапа в Пхенчхане продолжится 4 марта женской и мужской гонками преследования. 5 марта состоятся эстафеты.