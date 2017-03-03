Устюгову не хватило сил.

Мужская сборная России заняла второе место 3 марта в эстафете 4 по 10 километров на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти, сообщает "Уралинформбюро".

Первые два этапа российская команда усилиями Андрея Ларькова и Александра Бессмертных прошла на первом месте, однако на третьем Алексей Червоткин уступил лидирующую позицию норвежцу Мартину Сундбю.

Бежавший четвертый этап югорчанин Сергей Устюгов несколько раз приближался к Финну-Хогену Крогу, но достать его в итоге не сумел. На финише отставание россиян от сборной Норвегии составило 10,2 секунды. Третьими финишировали шведы.