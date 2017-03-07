В активе югорчанина 5 медалей.

Югорский лыжник Сергей Устюгов завершил чемпионат мира завоеванием серебра в гонке на 50 километров свободным стилем. Марафон состоялся 5 марта в финском Лахти, передает "Уралинформбюро".

Устюгов на протяжении всей дистанции держался в лидирующей группе, но на финише уступил 0,6 секунды канадцу Алексу Харви. Победитель прошел марафон за 1 час 46 минут 28 секунд. Третье место занял финн Матти Хейккинен.

Таким образом, Сергей Устюгов взял на мировом первенстве 5 медалей: золото в скиатлоне и командном спринте вместе с Никитой Крюковым, а также серебро в спринте, марафоне и мужской эстафете 4 по 10 километров.

Командный зачет, несмотря на феноменальное выступление югорчанина, выиграла норвежская сборная, первенствовавшая во всех дисциплинах у женщин. Вторыми стали немцы, победившие во всех видах программы у двоеборцев. Российская команда замкнула топ-3 командного зачета.