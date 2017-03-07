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Фанаты-матершинники ударят по карману "Урала"06 марта в 16:44

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"Шмелям" грозят десятки тысяч штрафа.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с нецензурными кричалками, которые звучали в ходе встречи екатеринбургского "Урала" и пермского "Амкара". Об этом со ссылкой на председателя комитета Артура Григорьянца сообщает ТАСС.

Нецензурные выражения, сыпавшиеся с обеих сторон, сопровождали практически весь первый тайм. Это грозит штрафом в несколько десятков тысяч рублей и "Уралу", и "Амкару". Вопрос будет рассмотрен на заседании КДК 10 марта, передает "Уралинформбюро".

Принципиальное уральское дерби проходило в Екатеринбурге 5 марта. С минимальным счетом победу одержали хозяева. Единственный гол на 32 минуте забил Эрик Бикфалви.

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