На борьбу с допингом Россия потратит 1,67 миллиарда рублейСегодня в 16:13
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В течение трех лет.
На обеспечение деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2017-2019 годах будет выделено 1,67 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин признал провал национальной антидопинговой программы. "Мы должны прислушаться к требованиям WADA (Всемирное антидопинговое агентство – прим.ред.) , потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи применения допинга", - заявил он на совещании по подготовке к проведению Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
По словам главы государства, теперь необходимо не только найти виновных, но и выстроить новую систему. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – полным ходом идет подготовка к запуску антидопинговой лаборатории на базе МГУ имени Ломоносова.
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