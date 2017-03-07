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"Уралочка" сыграет с казанским "Динамо" в полуфинале чемпионата РоссииСегодня в 17:26

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19 и 25 марта.

Определились даты полуфинальных игр чемпионата России по волейболу с участием "Уралочки-НТМК", сообщает "Уралинформбюро".

В борьбе за выход в решающую стадию турнира свердловчанки поборются с казанским "Динамо". Первый матч состоится 19 марта в столице Татарстана. Ответный поединок – 25 марта на площадке СОК "Металлург-Форум" в Нижнем Тагиле.

При равных итогах игр третья, решающая, встреча пройдет 8 апреля в Казани.

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