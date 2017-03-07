Забив 26 мячей.

Сборная ООО "Газпром добыча Ямбург" стала победителем Первой лиги Тюменской области по мини-футболу среди любительских команд. Соревнования проходили в Тобольске с 27 февраля по 3 марта, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Команда ООО "Газпром добыча Ямбург" выиграла четыре матча, еще один завершился ничьей. По результатам всех игр спортсмены забили двадцать шесть мячей в ворота соперников.

Лучшим защитником турнира был признан капитан ООО "Газпром добыча Ямбург" Анар Мамедов. Серебро соревнований досталось команде "Югра" из Ханты-Мансийска, замкнула тройку лидеров сборная "Энергосфера" из Тобольска.