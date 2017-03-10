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Миасс будет претендовать на чемпионат мира по фристайлу09 марта в 14:18

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2023 года.

Челябинская область будет претендовать на право проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. 7 марта в Министерстве спорта РФ прошла посвященная этому вопросу встреча, передает "Уралинформбюро".

По словам первого вице-губернатора Южного Урала Евгения Редина, идею о подаче заявки поддержал глава Минспорта Павел Колобков. "Павел Анатольевич прекрасно владеет ситуацией и очень хорошо осведомлен о положении дел в области спорта в Челябинской области, - подчеркнул Редин. - Сейчас мы будем очень серьезно готовиться к тому, чтобы подать заявку на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году".

В ближайшее время совместно с администрацией Челябинской области будет сформирована рабочая группа, прокомментировал итоги заседания президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. "У меня буквально на этой неделе должны пройти встречи с руководителями FIS (Международная федерация лыжного спорта – прим.ред.), на которых мы будем обсуждать все организационные вопросы. Будем работать", - заверил он.

Следует отметить, что 24-25 февраля в Миассе впервые в истории состоялся этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Предполагается, что именно Миасс будет площадкой мирового первенства, в том случае если российская заявка будет одобрена.

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