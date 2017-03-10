Миасс будет претендовать на чемпионат мира по фристайлу09 марта в 14:18
- Текст
2023 года.
Челябинская область будет претендовать на право проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. 7 марта в Министерстве спорта РФ прошла посвященная этому вопросу встреча, передает "Уралинформбюро".
По словам первого вице-губернатора Южного Урала Евгения Редина, идею о подаче заявки поддержал глава Минспорта Павел Колобков. "Павел Анатольевич прекрасно владеет ситуацией и очень хорошо осведомлен о положении дел в области спорта в Челябинской области, - подчеркнул Редин. - Сейчас мы будем очень серьезно готовиться к тому, чтобы подать заявку на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году".
В ближайшее время совместно с администрацией Челябинской области будет сформирована рабочая группа, прокомментировал итоги заседания президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. "У меня буквально на этой неделе должны пройти встречи с руководителями FIS (Международная федерация лыжного спорта – прим.ред.), на которых мы будем обсуждать все организационные вопросы. Будем работать", - заверил он.
Следует отметить, что 24-25 февраля в Миассе впервые в истории состоялся этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Предполагается, что именно Миасс будет площадкой мирового первенства, в том случае если российская заявка будет одобрена.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:23
Средний Урал попал в тройку лидеров по числу безработных
После Краснодарского края и Дагестана.Сегодня в 10:07
Российский паспорт выдадут "по корням"
В упрощенном порядке.Сегодня в 09:37
Пытавшийся задушить 8-летнюю девочку пермяк отправился в колонию
На 8 лет.Сегодня в 09:25
Серые зарплаты "съедают" 1,5 триллиона бюджетных рублей
В год.Сегодня в 08:53
Запасы "РН-Уватнефтегаза" выросли на 26,4 миллиона тонн нефти
Это вдвое больше годового объема добычи.Сегодня в 08:35
В России будут официально праздновать День святого Патрика
Вместе с ирландцами.Сегодня в 08:09
В Перми сотрудники ФСБ нагрянули в управление Ростехнадзора
С обысками.Сегодня в 07:54
В Екатеринбурге произошла утечка дизтоплива из товарняка
Цистерну отбуксовали.09 марта в 20:07
Свердловские депутаты и судьи обскакали чиновников по зарплатам
В 2016 году.09 марта в 19:51
Российский авторынок не сумел "вырулить" из ямы
Вопреки ожиданиям.09 марта в 19:45
Шкурный вопрос к чиновникам
На кого собак свесили?09 марта в 19:36
Депутатов Госдумы ограничили в пользовании служебными авто
В разъездах по регионам.09 марта в 19:26
Транспортная реформа Екатеринбурга не вызвала нареканий у прокуратуры
Организаторы все делали по закону.09 марта в 19:18
В Югре санитара обвинили в избиении пациента психдиспансера
В деле разбирается прокуратура.09 марта в 19:06
Молодой челябинец с ножом ограбил пункт микрозаймов
Его ищут.
Главные новости
- Сегодня в 09:25Серые зарплаты "съедают" 1,5 триллиона бюджетных рублей
- Сегодня в 08:09В Перми сотрудники ФСБ нагрянули в управление Ростехнадзора
- 09 марта в 19:45Шкурный вопрос к чиновникам
- 09 марта в 19:26Транспортная реформа Екатеринбурга не вызвала нареканий у прокуратуры
- 09 марта в 17:33Подозреваемые в сговоре дорожники выгоняют СМИ
Аналитика
Шкурный вопрос к чиновникам
На кого собак свесили?
Идущие на смерть с проклятием врача
Красноуфимской ЦРБ.
Нет такого закона: депутата работать заставлять
В Свердловской области.