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Ямбургские снегоходчики стали чемпионами Кубка России10 марта в 17:32

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Благодаря новым машинам.

Спортсмены СТК "Ямбург" стали абсолютными чемпионами Кубка России по снегоходному спорту – 2017. Состязания проходили в Орлове Кировской области. Сборная ООО "Газпром добыча Ямбург" выступала в командном и личном первенстве.

"В этом году мы приобрели 5 новых единиц техники, также закупили запчасти, "освежили" старый парк. Исправность техники отражается на результате! Это минимум сходов, максимум борьбы и побед! За оказанную техническую поддержку мы благодарны генеральному директору ООО "Газпром добыча Ямбург" Олегу Борисовичу Арно", - отметил руководитель СТК "Ямбург" Максим Шевченко,

По итогам заездов у ямбургских спортсменов первое командное место. В личном первенстве в классе "Взрослые" победителем стал Дмитрий Скляров. Красивый результат показали и юноши, золото взял Константин Санин, серебро - Михаил Колегов.

Следующая встреча с соперниками состоится на втором этапе чемпионата России по снегоходному спорту, который пройдет в Кирове, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

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