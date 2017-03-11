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ФИФА "забраковала" Виталия Мутко10 марта в 14:19

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Слишком близок к политике.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Associated Press.

Камнем преткновения стал его статус вице-премьера РФ. Проверяющие, по словам источника издания, "зарезали" кандидатуру Мутко, опасаясь государственного вмешательства в футбол. По этой причине он не сможет баллотироваться в совет ФИФА, выборы в который состоятся 5 апреля в Хельсинки, передает "Уралинформбюро".

Особо отмечается, что итоги проверки не связаны с информацией о существовании в России допинговой госпрограммы.

Следует отметить, что Виталий Мутко был одним из пяти претендентов на 4 места в совете ФИФА. Он имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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