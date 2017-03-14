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Екатеринбургские фигуристки выиграли чемпионат мира13 марта в 10:57

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По синхронному катанию.

Команда "Юность" из Екатеринбурга одержала победу на юниорском чемпионате мира по синхронному катанию, проходившем в Канаде. Своих ближайших соперников уральские фигуристки опередили более чем на 10 баллов, передает "Уралинформбюро".

По итогам короткой программы екатеринбурженки стали вторыми, но сумели наверстать отставание в произвольной программе, где выступали последними.

Серебро чемпионата досталось команде "Финтастик" из Финляндии. Третье место заняли их соотечественницы – команда "Мушкетерс".

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