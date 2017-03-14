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Врач легкоатлетической сборной РФ дисквалифицирован пожизненно13 марта в 13:41

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За распространение допинга.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о пожизненной дисквалификации бывшего замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова.

Доктор медицинских наук, долгие годы сотрудничавший с легкоатлетической сборной России по антидопинговому направлению, признан виновным по нескольким пунктам, в том числе распространение запрещенной субстанции или метода.

Вердикт был озвучен 10 марта, дисквалификация вступила в силу с момента его оглашения, передает "Уралинформбюро".

Сергей Португалов является одним из главных фигурантов серии фильмов немецкого канала ARD о допинге в российском спорте, а также упоминается в докладах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Врач, согласно утверждению канадского юриста, консультировал спортсменов о том, как применять запрещенные вещества без риска быть пойманным.

Разразившийся около полутора лет назад допинговый скандал привел к лишению России ряда крупных международных стартов, а также отстранению отечественных сборных по легкой и тяжелой атлетике от Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году и всей команды РФ от Паралимпиады.

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