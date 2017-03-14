Подростки обогнали чиновников.

11 марта 2017 года в Двуреченске в восьмой раз прошло открытое первенство Ключевского завода ферросплавов в массовой лыжной гонке. Старт соревнованиям на стадионе "Металлург" дали председатель думы Сысертского городского округа Олеся Сирман-Прочитанская, исполнительный директор ПАО КЗФ Николай Кузьмин.

Победители определялись в пяти номинациях: общий зачет, зачет среди сотрудников КЗФ, зачет среди команд предприятий MidUral Group, зачет среди жителей Двуреченска и зачет среди воспитанников ДЮСШ. За победу боролись команды из четырех участников, каждому из которых предстояло пробежать один километр. В общей сложности в двух забегах на лыжню вышло почти 100 спортсменов.

Среди команд КЗФ отличился цех алюминиевого производства, выигравший всего 2 секунды у команды энергетиков. С минутным отставанием от них "бронзу" завоевали многократные победители гонок – команда №1 ферросплавного цеха №1.

Зачет по группе компаний MidUral Group уверенно выиграла команда заводоуправления КЗФ, на втором месте управляющая компания "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал", на третьем ― Ключевская обогатительная фабрика, на четвертом - команда первоуральского "Русского хрома 1915".

Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", пока зрители наслаждались гречневой кашей из полевой кухни, под мартовским солнышком в поте лица боролись за победу депутаты, чиновники и юные лыжники. Первенство Двуреченска выиграла команда "Олимп-Трейд", на втором месте – команда стадиона "Металлург", на третьем – администрация поселка.

Впервые отдельная номинация была разыграна среди воспитанников местной ДЮСШ по лыжам. Лучшая подростковая команда со своим результатом смогла в общем итоге занять четвертое место. Тройка же призеров в абсолютном первенстве выглядит так: "Олимп-Трейд", команда Думы Сысертского городского округа, команда стадиона "Металлург".