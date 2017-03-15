В Тюмени.

Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина не сможет выступить на чемпионате России, который будет проходить с 30 марта по 3 апреля в Тюмени, сообщает "Уралинформбюро".

В начале февраля на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена спортсменка была временно отстранена от соревнований Международным союзом биатлонистов (IBU). Из-за этого Глазырина пропустила чемпионат мира, на который изначально была заявлена, и несколько этапов Кубка мира. Отстранение распространяется и на внутрироссийские старты, поясняют в Союзе биатлонистов России (СБР).

"На данный момент в отношении Екатерины ведется расследование. Отстранение будет длиться до тех пор, пока IBU не выяснит факт невиновности или виновности спортсменки. Естественно, что биатлонистка продолжает индивидуальную подготовку, и все мы надеемся на скорейшее завершение расследования в пользу россиянки", - цитирует "Р-Спорт" представителя СБР.



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