×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


IBU не пустил екатеринбурженку Глазырину на чемпионат РоссииСегодня в 12:48

  • Текст

В Тюмени.

Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина не сможет выступить на чемпионате России, который будет проходить с 30 марта по 3 апреля в Тюмени, сообщает "Уралинформбюро".

В начале февраля на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена спортсменка была временно отстранена от соревнований Международным союзом биатлонистов (IBU). Из-за этого Глазырина пропустила чемпионат мира, на который изначально была заявлена, и несколько этапов Кубка мира. Отстранение распространяется и на внутрироссийские старты, поясняют в Союзе биатлонистов России (СБР).

"На данный момент в отношении Екатерины ведется расследование. Отстранение будет длиться до тех пор, пока IBU не выяснит факт невиновности или виновности спортсменки. Естественно, что биатлонистка продолжает индивидуальную подготовку, и все мы надеемся на скорейшее завершение расследования в пользу россиянки", - цитирует "Р-Спорт" представителя СБР.

Ранее по теме:
Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×