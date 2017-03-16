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Дзюдоисты New Stream взяли золото на Всероссийских соревнованияхСегодня в 11:07

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Сразу две медали.

Команда New Stream, образованная при поддержке Группы компаний "Новый Поток", завоевала сразу две золотых медали в рамках 17-х Всероссийских соревнований по дзюдо среди мужчин на Кубок губернатора Челябинской области.

Спортсмены Арби Хамхоев и Никита Дибрин, выступавшие в весовой категории до 81 и 100 килограммов соответственно, одержали победы на турнире в четырех и трех боях.

Всероссийские соревнования по дзюдо на Кубок губернатора Челябинской области проводятся с 2001 года . Они имеют статус "мастерских", где чемпион в своей весовой категории претендует на звание Мастера спорта России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Группа компаний "Новый Поток" принимает активное участие в социальном развитии регионов присутствия. Для поддержки детского и юношеского спорта, а также талантливых спортсменов создана одноименная Региональная общественная организация, под эгидой которой выступает команда New Stream. В 2016 году спортсмены "Нового Потока" завоевали более 70 медалей, включая бронзу на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нее также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

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