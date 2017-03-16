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Магнитогорский "Металлург" добрался до полуфинала Кубка ГагаринаСегодня в 12:00

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Единственным из уральских клубов.

Магнитогорский "Металлург" продолжает поход за вторым подряд Кубком Гагарина. 15 марта действующий обладатель трофея оформил путевку в полуфинал, победив со счетом 3:2 астанинский "Барыс", передает "Уралинформбюро".

Четвертая встреча в серии до четырех побед проходила в Казахстане. Забитыми шайбами в составе магнитогорцев отметились Ли Крис и Ян Коварж, оформивший дубль. Таким образом, счет в серии стал 4:0 в пользу "Металлурга".

Соперником магнитогорской команды в полуфинале станет либо омский "Авангард", либо казанский "Ак Барс". В серии пока что лидирует клуб из Татарстана (3:1).

Следует отметить, что "Металлург" - единственный из уральских клубов, оставшийся в розыгрыше Кубка Гагарина. Челябинский "Трактор" вылетел на стадии 1/8 финала, а "Югра" и екатеринбургский "Автомобилист" даже не попали в плей-офф.

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