"Югра" не продлит контракт с Разиным.

Хоккейный клуб "Югра" не будет продлевать контракт с Андреем Разиным, бывшим наставником екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом со ссылкой на близкий к ситуации источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника издания, решение о прекращении сотрудничества носит обоюдный характер. Свой нынешний пост специалист покинет после 30 апреля, передает "Уралинформбюро".

Андрей Разин возглавил "Югру" в декабре 2016 года, спустя полтора месяца как был уволен из "Автомобилиста". Под его руководством ханты-мансийский клуб завершил сезон КХЛ на 13 месте в Восточной конференции. В очных противостояниях с "шоферами", которые по признанию самого специалиста носили для него принципиальный характер, "Югра" по разу выиграла и проиграла.



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