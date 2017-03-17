Российские клубы до этой стадии не добрались.

Стали известны четвертьфинальные пары в Лиге Европы и Лиге чемпионов УЕФА. Жеребьевка состоялась 17 марта в швейцарском Ньоне, передает "Уралинформбюро".

В главном еврокубковом турнире – Лиге чемпионов – сформировались следующие дуэты: "Ювентус" (Италия) – "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Монако" (Франция), "Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Лестер" (Англия), "Бавария" (Германия) – "Реал Мадрид" (Испания).

В Лиге Европы четвертьфинальные пары выглядят так: "Андерлехт" (Бельгия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Сельта" (Испания) – "Генк" (Бельгия), "Лион" (Франция) – "Бешикташ" (Турция), "Аякс" (Нидерланды) – "Шальке" (Германия).

Матчи 1/4 финала в Лиге чемпионов будут проходить 11-12 и 18-19 апреля. В Лиге Европы – 13 и 20 апреля.

Последние российские участники покинули еврокубки накануне. "Краснодар" по сумме двух встреч уступил испанской "Сельте" со счетом 1:4. "Ростов" не сумел взять верх над английским "Манчестер Юнайтед" (1:2).