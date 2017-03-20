На международном турнире в Москве.

В Москве прошел международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75. Бойцы команды New Stream, выступающей при поддержке Группы компаний "Новый Поток", одержали сразу три победы.

В столичном СК "Олимпийский" зрители смогли наблюдать 11 захватывающих поединков между российскими и зарубежными спортсменами.

В главном бою сошлись капитан команды New Stream Александр Шлеменко и американец Пол Брэдли по-прозвищу "Джентльмен". Оба достойно провели все три раунда, но победа единогласным решением судей досталась россиянину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Блестяще на ринге себя показал и дебютант лиги М-1, спортсмен команды New Stream Роман Богатов. В первом же раунде он выполнил удушающим приемом, одолев представителя Украины Алексея Сотникова.

Также на турнире отличился и действующий чемпион M-1 Global в полусреднем весе Алексей Кунченко, выступающий за команду "Нового Потока". Спортсмен защитил титул в бою с представителем клуба имени "Святого князя Александра Невского" Максимом Грабовичем.

Группа компаний "Новый Поток" принимает активное участие в соцразвитии регионов присутствия. Для поддержки детского и юношеского спорта, а также талантливых спортсменов в структуре Группы в 2014 году создана одноименная Региональная общественная организация, под эгидой которой выступает команда New Stream. В 2016 году спортсменами "Нового Потока" было завоевано более 70 медалей, включая бронзовую медаль на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.