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Чемпион Дементьев собирает лыжников на Югорский марафон20 марта в 16:12

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Вместе с банком "Открытие".

Олимпийский чемпион, победитель марафона Европа - Азия Евгений Дементьев подтвердил участие в Югорском лыжном марафоне. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе банка "Открытие", который выступает генеральным партнером соревнований.

Евгений Дементьев выходил на старт всех Ugra ski marathon, дважды становился серебряным призером. В этот раз он вновь приглашает всех на грандиозный забег:

"Спортсмены и болельщики лыжных гонок, друзья. Проявите характер и преодолейте свою лыжную дистанцию на пять, 25, 50 километров или поболейте за своих кумиров. Мы ждем вас! Будет весело!"

Подробная информация и регистрация участников - на сайте и по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 33-12-24.

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