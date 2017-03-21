Бежали от мало до велика.

19 марта в Новом Уренгое прошло Открытое первенство ООО "Газпром добыча Ямбург" по лыжным гонкам "Ямбургская лыжня - 2017". Мероприятие собрало 129 человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, забеги проводились в 16 возрастных группах. Самому маленькому лыжнику было 9 лет, самому взрослому – 64.

Протяженность трассы у каждой категории разная – от 800 метров до 10 километров.

Призерами лыжной гонки стали 7 работников ООО "Газпром добыча Ямбург". Первые места заняли Урал Гумеров, Александр Алеев и Ирина Ситникова. Серебро досталось Максиму и Юлии Абзаловым. Бронзу завоевали Ильсюяр Аюпова и Алена Пантюхина.

Следует отметить, что спорт и физическая культура являются приоритетными направлениями соцполитики "Газпром добыча Ямбург". Для привлечения работников к активному образу жизни используются всевозможные виды и формы состязаний.