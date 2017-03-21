На губернаторский турнир.

Русская медная компания (РМК) выступила спонсором международного турнира по спортивным танцам "Кубок губернатора Свердловской области".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, соревнования пройдут в Екатеринбурге 15-16 апреля 2017 года. Более 3000 российских и зарубежных танцоров выступят в европейской и латиноамериканской программах и оспорят первенство УрФО. Самым юным участникам всего 5 лет.

Зрителей порадует живой оркестр. Помимо конкурсантов, на паркет выйдут неоднократные чемпионы мира и Европы: Эльдар Джафаров, Денис Тагинцев и Светлана Борисова, екатеринбуржцы Евгений и Кристина Лисуновы. На счету последней пары, кроме чемпионских наград, серебро Всемирных игр по неолимпийским видам спорта.

Уральская столица принимает губернаторский турнир по спортивным танцам более 17 лет. В его рамках неоднократно проходили чемпионаты и первенства УрФО и Свердловской области, а с 2012 года проводятся и рейтинги России среди взрослых.