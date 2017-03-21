×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РМК соберет танцоров со всего света в ЕкатеринбургеСегодня в 11:00

  • Текст

На губернаторский турнир.

Русская медная компания (РМК) выступила спонсором международного турнира по спортивным танцам "Кубок губернатора Свердловской области".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, соревнования пройдут в Екатеринбурге 15-16 апреля 2017 года. Более 3000 российских и зарубежных танцоров выступят в европейской и латиноамериканской программах и оспорят первенство УрФО. Самым юным участникам всего 5 лет.

Зрителей порадует живой оркестр. Помимо конкурсантов, на паркет выйдут неоднократные чемпионы мира и Европы: Эльдар Джафаров, Денис Тагинцев и Светлана Борисова, екатеринбуржцы Евгений и Кристина Лисуновы. На счету последней пары, кроме чемпионских наград, серебро Всемирных игр по неолимпийским видам спорта.

Уральская столица принимает губернаторский турнир по спортивным танцам более 17 лет. В его рамках неоднократно проходили чемпионаты и первенства УрФО и Свердловской области, а с 2012 года проводятся и рейтинги России среди взрослых.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Разговор в палате с министром

Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×