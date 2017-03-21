×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сотрудники Ханты-Мансийского банка продемонстрировали меткостьСегодня в 15:48

  • Текст

В турнире по пулевой стрельбе.

В Ханты-Мансийске состоялся турнир по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады трудящихся города. Турнир собрал 25 команд.

Честь Ханты-Мансийского банка (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) защищали Светлана Грачева, Анастасия Жуковская, Андрей Табаченко и Максим Смирнов. По стрельбе команда заняла третье место, набрав 344 очка.

По итогам состязаний по трем видам спорта - плаванию, настольному теннису и пулевой стрельбе - Ханты-Мансийский банк занимает 2 место, уступая команде СК "Дружба".

В ближайшие выходные пройдут соревнования по лыжам – смешанная эстафетная гонка, в которой банкиры традиционно сильно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Разговор в палате с министром

Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×