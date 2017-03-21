В турнире по пулевой стрельбе.

В Ханты-Мансийске состоялся турнир по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады трудящихся города. Турнир собрал 25 команд.

Честь Ханты-Мансийского банка (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) защищали Светлана Грачева, Анастасия Жуковская, Андрей Табаченко и Максим Смирнов. По стрельбе команда заняла третье место, набрав 344 очка.

По итогам состязаний по трем видам спорта - плаванию, настольному теннису и пулевой стрельбе - Ханты-Мансийский банк занимает 2 место, уступая команде СК "Дружба".

В ближайшие выходные пройдут соревнования по лыжам – смешанная эстафетная гонка, в которой банкиры традиционно сильно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.