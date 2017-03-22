Среди руководителей.

В честь добычи 100-миллиардного кубометра газа "РН-Пурнефтегаз" провел баскетбольный матч. Пятерка заместителей генерального директора сразилась с начальниками управлений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Обе команды показали сыгранность, но стратегическое и тактическое мышление оказалось чуть лучше у топ-менеджеров, чем и объясняется их победа со счетом 27:22.

Был побит рекорд посещаемости корпоративных спортмероприятий - собралось 200 болельщиков. Это неудивительно, ведь подобный турнир проводили впервые за 30-летнюю историю компании. Тех, кто принес плакаты, поощрили сладкими подарками.