Без объяснения причин.

Полуфинальный матч Кубка России по футболу, в котором екатеринбургский "Урал" встретится с казанским "Рубином", перенесен с 5 на 6 апреля. Такое решение принял Российский футбольный союз, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "шмелей". Причины не уточняются.

Матч начнется в 19.00 на "СКБ-Банк Арене" на Уралмаше.

Для "Урала" встреча с казанцами станет второй попыткой в истории клуба преодолеть стадию 1/2 финала национального Кубка. В первый раз - в сезоне 2007/08 – добраться до финала "шмелям" помешал пермский "Амкар".



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