НХЛ не готова отпустить своих игроков на Олимпиаду-2018Сегодня в 10:08
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Вопрос в деньгах.
Российские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), могут пропустить Олимпийские игры 2018 года. По словам комиссионера лиги Гэри Беттмэна, между НХЛ и Международным олимпийским комитетом (МОК) сейчас не ведется никаких переговоров по этому поводу, передает "Уралинформбюро".
Причины разногласий сугубо коммерческие: стоимость одних только страховок хоккеистов оценивается в 10 миллионов долларов. МОК, который оплачивал их ранее, теперь отказался это делать.
"МОК идет к нам и говорит: "Мы знаем, что страховка, перелеты и размещение хоккеистов стоит от 15 до 20 миллионов долларов, но мы не собираемся за это платить". Что ж, мы тоже. Если они не ценят наше участие в Играх, почему мы должны ехать? С нашей стороны не будет никаких дальнейших шагов", — цитируют Беттмэна СМИ.
Окончательное решение, однако, еще не принято, пояснил заместитель комиссионера Билл Дэйли: "Беттмэн сказал лишь о текущем положении дел. На сегодняшний день "нет" было бы нашим ответом, но мы не должны принимать решение сегодня".
По словам легендарного российского хоккеиста Павла Буре, в сложившейся ситуации нужно искать компромисс, однако, если НХЛ не отпустит своих игроков на Игры, он не удивится: "Конечно, без игроков из НХЛ олимпийский турнир станет совершенно другим соревнованием. Думаю, прежде всего для болельщиков очень важно, чтобы на Олимпиаде выступали лучшие из лучших, а без хоккеистов НХЛ это невозможно".
Впрочем, есть в стане выступающих за океаном россиян и те, кто готов рискнуть контрактом ради выступления за сборную. "Я поеду на Олимпийские игры, чтобы сыграть за свою страну. Если кто-то скажет мне, что я не могу туда поехать, — до встречи. Я не знаю, что может изменить мое решение", - еще в феврале заявил один из лидеров национальной команды Александр Овечкин, играющий за "Вашингтон Кэпиталс".
Олимпиада 2018 года будет проходить в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир стартует 14 числа и продлится вплоть до завершения Игр. На групповом этапе российской сборной предстоит сыграть с командами США, Словакии и Словении.
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