По итогам сезона.

Антон Шипулин стал лучшим биатлонистом России по итогам завершившегося международного сезона. Согласно национальному рейтингу, обнародованному Союзом биатлонистов России (СБР), екатеринбургский биатлонист набрал этой зимой 1768 очков, передает "Уралинформбюро".

Шипулин трижды по ходу сезона поднимался на высшую ступень пьедестала на международных стартах: выиграл золото чемпионата мира в составе эстафетной четверки в австрийском Хохфильцене, в Кубке мира одержал победы в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце и в гонке преследования в норвежском Холменколлене.

На втором месте рейтинга СБР – тюменец Евгений Гараничев (1367 очков), на третьем – москвич Максим Цветков (1360 очков).

Топ лучших биатлонисток России возглавила представительница Чувашии Татьяна Акимова (1300 очков). В своем первом полноценном сезоне в мировой элите она отметилась победой в спринте и бронзой в гонке преследования в чешском Нове-Место в рамках Кубка мира, а также третьим местом в смешанной эстафете на чемпионата мира в Хохфильцене.

Второе место в рейтинге заняла представительница Тюменской области Ирина Старых, вернувшаяся в биатлон после 3-летней дисквалификации (1147 очков). На третьей позиции – югорчанка Дарья Виролайнен (1127 очков).