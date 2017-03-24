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К Югорскому лыжному марафону подготовили 25-километровую трассуСегодня в 18:19

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Немного изменив маршрут.

Югорский лыжный марафона пройдет в столице Югры 8 апреля 2017 года. Организатором спортивного праздника традиционно выступают правительство региона, АУ "ЮграМегаСпорт" и банк "Открытие".

Как отмечает директор марафона, вице-президент федерации лыжных гонок России Сергей Крянин, основные подготовительные работы практически завершены.

"Полностью готов весь 25-километровый круг. Размечены края трассы, на всем протяжении маршрута расставлены таблички, обозначающие пройденный километраж. Сама трасса по сравнению с прошлым годом претерпит минимальные изменения: будет добавлена одна небольшая петля на дальней части круга и сокращен участок по лесу", - пояснил он.

В этом году снежная подушка на трассе достаточно толстая. Но организаторы все равно заготавливают снег для тех участков, которые представляют наибольшую опасность в плане таяния. За неделю до старта будет проведены окончательные работы по подготовке трассы и ее инфраструктуры, а также удобных зон для гостей праздника, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения. Всего будет три трассы - 5, 25 и 50 километров.

Подробная информация и регистрация участников на сайте www.ugraloppet.ru и по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 33-12-24.

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