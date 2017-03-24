"Екатеринбург-Арена" козырнула перед ревизорамиСегодня в 14:49
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Впечатлив весом в 6200 тонн.
Капитальная реконструкция Центрального стадиона, который теперь именуется "Екатеринбург-Арена", вышла на финишную прямую. В апреле начнется обустройство футбольного поля с прокладкой под ним инженерных коммуникаций, в июле - первый высев травы.
Экскурсию по одной из главных строек Чемпионата мира по футболу-2018 компания-подрядчик "Синара-Девелопмент" организовала 24 марта. В ней приняли участие члены областной Общественной палаты и вице-губернатор Сергей Швиндт.
На данный момент на 99% закончены все бетонные работы по трибунам, которые полностью перекрыты навесным козырьком весом 6200 тонн, лежащим на 8 пилонах диаметром 3 метра каждый, отчитался руководитель строительства Игорь Кунгурцев. Трибуны покрыты специальным гидроизоляционным материалом. Начались отделочные работы на фасаде: строители готовы приступить к монтажу перфорированных панелей на готовые металлоконструкции, расположенные над историческими стенами стадиона.
Сергей Швиндт особо отметил "изюминки", которых нет у остальных российских арен, где пройдут матчи мундиаля. У "Екатеринбург-Арены" сохранены два исторических фасада, а конфигурация крыши не выпуклая, а вогнутая. Кроме того, решено оставить в первозданном виде помещения касс и элементы ограждения стадиона.
На северной стороне стройки завершается монтаж сборно-разборных трибун весом 2890 тонн, где смогут разместиться до 6000 болельщиков. Общая вместимость стадиона - 35 000 человек. Под монтаж южных разборных трибун уже готов фундамент. Особенность этой конструкции в том, что ее без проблем можно разобрать и перенести на другое место, чтобы использовать в проведении широкого спектра мероприятий - от спортивных соревнований до рок-концертов.
По словам Сергея Швиндта, после Чемпионата мира стадион будет принят в собственность Свердловской области. Если заполняемость его будет недостаточной, временные трибуны разберут и используют на других объектах.
В высокой стадии готовности и подтрибунные помещения. Уже летом они будут выполнены практически на 90%, обещают строители. В этих помещениях планируется разместить раздевалки команд, кабинеты тренеров и менеджеров, душевые комнаты, туалеты, конференц-зал и два лифта, один из которых для VIP-персон. Последним при необходимости смогут воспользоваться и лица с ограниченными возможностями: все надписи внутри кабины будут продублированы шрифтом Брайля. Решены вопросы мест для инвалидов и на стационарных трибунах. "Судя по технологиям и используемым материалам - уровень вполне европейский. Приятно, что все предусмотрено и для удобства маломобильных групп граждан", - резюмировал увиденное председатель Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.
"Стадион полностью будет готов в декабре этого года, - заверил Сергей Швиндт. - А в 2018 году, перед тем как принять на этом поле игры Чемпионата мира, здесь планируется провести три тестовых матча, чтобы опробовать площадку и, если к ней возникнут замечания, оперативно исправить их".
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