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Состав "Автомобилиста" пополнил обладатель Кубка ГагаринаСегодня в 17:36

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Знакомый с Уралом.

Екатеринбургский "Автомобилист", не сумевший по итогам регулярного чемпионата КХЛ пройти в плей-офф, начал усиливаться к следующему сезону. Состав "шоферов" пополнил канадский нападающий Франсис Паре, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе клуба.

Новичок "Автомобилиста" родился в 1987 году в Лемуане. Начинал карьеру в канадской юниорской лиге. Первым клубом на взрослом уровне стал Grand Rapids Griffins. В 2013 году Паре перебрался в Европу - в финский клуб TPS. В том же сезоне перешел в магнитогорский "Металлург", с которым выиграл Кубок Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге также выступал за челябинский "Трактор", "Слован" из Братиславы и загребский "Медвешчак".

Всего в КХЛ канадец провел 185 матчей, набрав 88 очков – 45 голов и 43 голевые передачи.

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