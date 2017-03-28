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В Екатеринбурге замаячили Всемирные военные игры27 марта в 13:10

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Мало нам мундиаля.

Екатеринбург может стать местом проведения летних Всемирных военных игр в 2023 году. Об этом сообщила замначальника ФАУ МО РФ ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова.

"Наше руководство будет обсуждать вопрос о подаче заявки на проведение летних Всемирных военных игр. Полагаю, президент Международного совета военного спорта (CIZM) Абдель Хаким аш-Шину против не будет — ему очень понравилось в России. Он в восторге от наших людей и от самой организации мероприятия (зимних Военных игр, состоявшихся в феврале 2017 года в Сочи – прим.ред.). На мой взгляд, у нас есть все шансы победить", - цитируют "Известия" Ишмуратову.

Наиболее вероятные претенденты на проведение состязаний военных - Сочи и Москва. "С остальными городами есть трудности, но в перспективе Военные игры можно провести в Екатеринбурге, Челябинске и Красноярске, тем более последний сейчас готовится к зимней Универсиаде-2019", - подчеркнула представительница Центрального спортивного клуба армии.

Всемирные военные игры являются аналогом Олимпиады, но в них участвуют спортсмены-военнослужащие. На состоявшихся в минувшем феврале Играх сборная России одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 42 медали - 22 золотые, 9 серебряных и 11 бронзовых, передает "Уралинформбюро".

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