В Сочи.

Сборная России по футболу разошлась миром с командой Бельгии. Товарищеский матч, проходивший 28 марта на сочинском стадионе "Фишт", завершился со счетом 3:3, передает "Уралинформбюро".

Россияне первыми открыли счет – уже на 3-й минуте при розыгрыше "стандарта" Виктор Васин протолкнул мяч в ворота гостей. Впрочем, пыл хозяев вскоре был охлажден – Кевин Миральяс на 17-й минуте с пенальти сравнял счет, а на 42-й и 45-й минутах дважды отличился Кристиан Бентеке.

Во втором тайме сработали замены, сделанные наставником россиян Станиславом Черчесовым. На 74-й минуте Алексей Миранчук сократил отставание сборной. Паритет в счете на 2-й добавленной минуте восстановил Александр Бухаров.

"Пропускать на последних минутах первого тайма – неприятно. Все 3 гола мы получили со "стандартов". Соперник играл с преимуществом, но кроме тех стандартных положений, моментов у Бельгии не было. В перерыве немного успокоил ребят, поправили тактические нюансы. Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом", - прокомментировал ход игры Станислав Черчесов.

"Даже когда ты ведешь в 2 мяча, нельзя расслабляться. Для меня эта игра состояла из двух матчей – один длился до 70-й минуты, и он нам удался. Последние 20 минут – разочарование. Не такое сильное, потому что это товарищеская встреча, но все-таки мы расстроились. Честно говоря, ожидал, что ребята будут сохранять концентрацию до конца", - посетовал наставник "красных дьяволов" Роберто Мартинес.

Следует отметить, что несколькими днями ранее сборная России в Краснодаре провела товарищескую встречу с командой Кот-Д’Ивуара. Поединок завершился поражением хозяев со счетом 0:2.