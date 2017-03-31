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Плющенко покидает ледСегодня в 16:14

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Но продолжает мечтать об Олимпиаде.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил об уходе из профессионального спорта. "Что касается меня, то я не поеду в Корею как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте", - сказал он в интервью "Матч ТВ".

При этом Плющенко не исключил, что приедет на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан в качестве тренера.

"Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры", - пояснил спортсмен.

Евгений Плющенко выиграл золотые медали на Играх в Турине и Сочи. Кроме того, он дважды становился серебряным олимпийским призером, трижды побеждал на чемпионате мира и семь раз на первенствах Европы, передает "Уралинформбюро".

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