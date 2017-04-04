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До Югорского лыжного марафона остались считанные дни03 апреля в 16:26

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Регистрация закончится через три дня.

6 апреля 2017 года завершится регистрация на Югорский лыжный марафон. Организаторами данного мероприятия выступают правительство Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерация лыжных гонок округа. Генпартнер – банк "Открытие" (на территории Западной Сибири брендом финучреждения является Ханты-Мансийский банк).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кредитной организации, те, кто прошел on-line регистрацию на соревнования, могут получить свои номера с 3 по 7 апреля в офисе "Югорского лыжного марафона". Он находится в ханты-мансийской гостинице "Олимпийская", расположенной по адресу - улице Энгельса, 45, корпус "Б". Время работы офиса – с 10.00 до 19.00.

Нагрудный знак марафона также можно будет получить в день старта 8 апреля в гостинице "Югорская долина" с 7.30 до 9.00.

Вместе с номером участники соревнований получают пакет с сувенирами от партнеров "Югорского лыжного марафона".

Более подробную информацию можно найти на сайте www.ugraloppet.ru или получить по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 33-12-24.

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