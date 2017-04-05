×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


НХЛ забила на южнокорейскую Олимпиаду-201804 апреля в 09:56

  • Текст

Свой чемпионат важнее.

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, чтобы не прерывать сезон. Так решили владельцы клубов, говорится в сообщении НХЛ. По их мнению, для команд в этом больше плюсов.

Основанием стали итоги голосования среди болельщиков в Канаде и США. Против паузы в регулярном чемпионате лиги высказались 53% и 73% респондентов соответственно, передает "Уралинформбюро".

Тем временем Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что от поездки в Пхенчхан зависит допуск членов НХЛ на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Стоит отметить, что представители лиги участвовали во всех Играх начиная с 1998 года. Спонсором выступал МОК, но в этом году он отказался от финансирования.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Жадность Новикова погубит Козицына

Жадность Новикова погубит Козицына

И подведет Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×