Свой чемпионат важнее.

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, чтобы не прерывать сезон. Так решили владельцы клубов, говорится в сообщении НХЛ. По их мнению, для команд в этом больше плюсов.

Основанием стали итоги голосования среди болельщиков в Канаде и США. Против паузы в регулярном чемпионате лиги высказались 53% и 73% респондентов соответственно, передает "Уралинформбюро".

Тем временем Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что от поездки в Пхенчхан зависит допуск членов НХЛ на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Стоит отметить, что представители лиги участвовали во всех Играх начиная с 1998 года. Спонсором выступал МОК, но в этом году он отказался от финансирования.