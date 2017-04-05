В качестве тренера.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, завершивший спортивную карьеру, будет тренировать Аделину Сотникову – обладательницу золота Игр-2014 в Сочи. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на собственный источник.

20-летняя фигуристка прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой, которая много лет была ее наставником. В текущем сезоне Сотникова не выступала из-за участия в шоу, передает "Уралинформбюро".

Что касается Плющенко, он заявил, что открывает свою академию и может поехать на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан со своими спортсменами. "Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры", - сказал он в интервью "Матч ТВ".

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