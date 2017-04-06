Остальные россияне в сомнениях.

Лидер сборной России по хоккею Александр Овечкин заявил, что поедет на Олимпийские игры 2018 года, несмотря на решение НХЛ проигнорировать главный старт 4-летия, передает "Уралинформбюро".

"Я не передумал. Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Владелец нашего клуба понимает ситуацию. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде. Надеюсь, что компромисс все же будет найден. Не исключаю, что НХЛ блефует и еще ничего не ясно. Календаря на следующий сезон ведь все еще нет", - заявил капитан "Вашингтон Кэпиталз".

Позицию Овечкина разделили и другие россияне, выступающие за океаном. В частности, его партнер по клубу Евгений Кузнецов выразил надежду, что НХЛ все же одумается. "Но если нет, то я все равно поеду в Южную Корею. Это в моем сердце", - цитирует хоккеиста RT.

Форвард Сент-Луиса Владимир Тарасенко высказался менее категорично: "Мы росли с мечтой играть на Олимпиаде, выигрывать Кубок Стэнли и олимпийское золото. Не думаю, что кто-либо вправе лишать этого игроков. Я так же, как и другие, разочарован этим решением, но у нас контракты. Скоро начинается плей-офф, поэтому я пока оставлю этот вопрос и подумаю об этом летом".

А вот Артемий Панарин, являющийся одним из наиболее ярких молодых игроков в российской сборной, посетовал, что из-за решения НХЛ может пропустить свою первую Олимпиаду. "Если честно, я не совсем доволен решением НХЛ. Мне как игроку, который ни разу не был на Олимпиаде, конечно, хочется поехать, посмотреть, что это такое. Если у меня из-за этого не получится поехать, будет обидно", - сказал нападающий "Чикаго Блэкхоукс" в эфире "Матч ТВ".

Между тем, заявление Александра Овечкина вызвало восторженный отклик в Федерации хоккея России. "Мы не сомневались в патриотизме Саши Овечкина и других наших хоккеистов. Но последнее слово все равно будет за НХЛ. Есть юридическая сторона контракта. Ситуация никак не меняется, просто приятно, что у нас в сборной такие люди, настоящие патриоты", — цитирует "Чемпионат" вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

О пропуске игроками НХЛ Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане было объявлено на этой неделе. Формально основанием для этого стали результаты опроса среди фанатов в Канаде и США - против паузы в регулярном чемпионате лиги высказались 53% и 73% респондентов соответственно. При этом на протяжении последних месяцев заокеанская лига и Международный олимпийский комитет (МОК) вели дискуссию о том, кто должен финансировать участие игроков в Играх (в частности, оплачивать страховки). Ранее деньги выделял МОК, но сейчас Комитет отказался от этой статьи расходов, а НХЛ, которая и без этого терпит убытки из-за паузы в сезоне, ожидаемо отказалась взваливать на себя это бремя.



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