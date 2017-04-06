×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


НХЛ не заставит Овечкина отказаться от Олимпиады05 апреля в 10:13

  • Текст

Остальные россияне в сомнениях.

Лидер сборной России по хоккею Александр Овечкин заявил, что поедет на Олимпийские игры 2018 года, несмотря на решение НХЛ проигнорировать главный старт 4-летия, передает "Уралинформбюро".

"Я не передумал. Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Владелец нашего клуба понимает ситуацию. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде. Надеюсь, что компромисс все же будет найден. Не исключаю, что НХЛ блефует и еще ничего не ясно. Календаря на следующий сезон ведь все еще нет", - заявил капитан "Вашингтон Кэпиталз".

Позицию Овечкина разделили и другие россияне, выступающие за океаном. В частности, его партнер по клубу Евгений Кузнецов выразил надежду, что НХЛ все же одумается. "Но если нет, то я все равно поеду в Южную Корею. Это в моем сердце", - цитирует хоккеиста RT.

Форвард Сент-Луиса Владимир Тарасенко высказался менее категорично: "Мы росли с мечтой играть на Олимпиаде, выигрывать Кубок Стэнли и олимпийское золото. Не думаю, что кто-либо вправе лишать этого игроков. Я так же, как и другие, разочарован этим решением, но у нас контракты. Скоро начинается плей-офф, поэтому я пока оставлю этот вопрос и подумаю об этом летом".

А вот Артемий Панарин, являющийся одним из наиболее ярких молодых игроков в российской сборной, посетовал, что из-за решения НХЛ может пропустить свою первую Олимпиаду. "Если честно, я не совсем доволен решением НХЛ. Мне как игроку, который ни разу не был на Олимпиаде, конечно, хочется поехать, посмотреть, что это такое. Если у меня из-за этого не получится поехать, будет обидно", - сказал нападающий "Чикаго Блэкхоукс" в эфире "Матч ТВ".

Между тем, заявление Александра Овечкина вызвало восторженный отклик в Федерации хоккея России. "Мы не сомневались в патриотизме Саши Овечкина и других наших хоккеистов. Но последнее слово все равно будет за НХЛ. Есть юридическая сторона контракта. Ситуация никак не меняется, просто приятно, что у нас в сборной такие люди, настоящие патриоты", — цитирует "Чемпионат" вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

О пропуске игроками НХЛ Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане было объявлено на этой неделе. Формально основанием для этого стали результаты опроса среди фанатов в Канаде и США - против паузы в регулярном чемпионате лиги высказались 53% и 73% респондентов соответственно. При этом на протяжении последних месяцев заокеанская лига и Международный олимпийский комитет (МОК) вели дискуссию о том, кто должен финансировать участие игроков в Играх (в частности, оплачивать страховки). Ранее деньги выделял МОК, но сейчас Комитет отказался от этой статьи расходов, а НХЛ, которая и без этого терпит убытки из-за паузы в сезоне, ожидаемо отказалась взваливать на себя это бремя.

Ранее по теме:
НХЛ забила на южнокорейскую Олимпиаду-2018

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Батарейки просят рубля

Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×