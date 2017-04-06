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Ямбургские снегоходчики завершили сезон с медалями05 апреля в 16:14

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Разного достоинства.

В Новом Уренгое прошли финальные этапы чемпионата и первенства России по кроссу на снегоходах 2017 года.

В них приняли участие 27 спортсменов из семи городов России. Новый Уренгой был представлен двумя спортивно-техническими клубами – "Ямбург" и "Факел".

Пьедестал финального этапа личного первенства полностью заняли ямбургские спортсмены. Обладателем золота стал Михаил Колегов, серебра – Константин Санин, бронзы – Максим Рылеев. Это позволило Михаилу Колегову и Константину Санину занять первое и второе места в общем зачете первенства России, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

Команда "Ямбург" также победила в командном первенстве среди юниоров (на финальном этапе и в общем зачете).

У взрослых золото четвертого этапа завоевал Дмитрий Скляров из СТК "Ямбург". Это позволило ему стать вторым в итоговом протоколе чемпионата России.

В командном чемпионате России среди взрослых СТК "Ямбург" занял первое место на домашнем этапе и второе в общем зачете, где победили спортсмены из ярославского клуба "Атлант". Третьими по итогам всех четырех этапов стали спортсмены "Факела".

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